Bei den Dreharbeiten zum Actionfilm "Expendables 4" in Griechenland ist es einem Medienbericht zufolge zu mehreren Unfällen gekommen. So soll ein bulgarischer Techniker bei Arbeiten im Ort Vasilika gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Der Vorfall liege bereits mehrere Tage zurück, berichtete am 9. November der griechische TV-Sender Mega.