Achtung, Spoiler!

Lange hat es in “Expendables 4” so ausgesehen, als wäre es definitiv der letzte Auftritt von Sylvester Stallone gewesen. Über weite Strecken des Filmes gilt er als tot, doch schließlich tauchte er am Ende doch auf und rettete die Welt. Stallone ist das Zugpferd des Franchises und weitere Fortsetzungen hängen auch stark von seiner Entscheidung ab, ob er weitermachen will.

Neben Stallones Interesse ist jedoch auch das Einspielergebnis an den Kinokassen entscheidend und aktuell sieht es eher schlecht für die Expendables aus: Es ist das schlechteste Eröffungswochenende der Filmreihe.

Schon der dritte Teil war kein großer Erfolg, was einer der Hauptgründe gewesen sein dürfte, weshalb es fast zehn Jahre dauerte, bis der aktuelle Teil in den Kinos erschien. Klar ist jedenfalls, dass das Franchise sich verändern muss, um eine sichere Zukunft zu haben.