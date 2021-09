"Extraction 2": Teaser zu Netflix-Actionfilm mit Chris Hemsworth

Am 25. September veröffentlichte Netflix den ersten Teaser zu "Extraction 2". Der Film ist die Fortsetzung zum im April 2020 erschienenen Action-Hit mit Chris Hemsworth. Der Teaser setzt dort an, wo der erste Teil geendet hat. Man sieht, wie Tyler Rake sich während eines Schusswechsels verletzt aus seiner Deckung begibt und von einer Kugel getroffen wird. Blutüberströmt torkelt er an ein Brückengeländer, um Halt zu finden, dabei wird er von Ovi Mahajan beobachtet. Als seine Kräfte schwinden, stürzt er in einen Fluss hinab.

Nun erfahren wir jedoch, dass der Sturz noch lange nicht sein Ende war. Mahajans Stimme kommt ihm in den Sinn und man hört: "Tyler, du ertrinkst nicht, wenn du in den Fluss fällst, sondern nur, wenn du dort unten bleibst." Plötzlich reißt Tyler seine Augen auf und schwimmt Richtung Wasseroberfläche.