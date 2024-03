Einst haben Leinwandlegenden wie Burt Lancaster und Marlon Brando diese Rolle gespielt – also tritt Anthony Hopkins in seinem kommenden Projekt eine große Erbschaft an. Die Figur des Dr. Morau hält für einen Darsteller aber auch viele Herausforderungen bereit, denn der große Visionär H. G. Wells erfand in seinem Roman "Die Insel des Dr. Moreau" von 1896 einen Wissenschaftler, der an Tieren genetische Experimente durchführte und auf einer abgelegenen Insel einen besonderen Privat-Zoo aufbaute.