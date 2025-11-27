Bastian Pastewkas (53) nächstes Projekt mit Prime Video hat ein Startdatum: "Fabian und die mörderische Hochzeit", ein Original-Film der Streamingplattform von Amazon, erscheint am 6. Februar 2026. Pastewka spielt in der Hauptrolle den Hochstapler Fabian, der sich auf der Flucht plötzlich in einer Hochzeitsgesellschaft wiederfindet. Während ihn die Feier wenig interessiert, weckt ein wertvolles Hochzeitsgeschenk für die Braut seine Aufmerksamkeit. Als dann auch noch eine Leiche auftaucht, ist Fabian in die Auflösung des Rätsels involviert. Der Film sei "voller Humor und dunkler Geheimnisse", beschreibt Prime Video.

Das sagt Bastian Pastewka zu seiner Rolle Neben Pastewka übernehmen unter anderem Tamara Romera Ginés, Anton Dreger, Barbara Philipp, Ercan Durmaz, Mira Partecke, Bernhard Schütz und Nicole Beutler Rollen in dem Murder-Mystery-Streifen. Regisseur ist Markus Sehr (48), der schon für Folgen der Serie "Pastewka" mit ebenjenem Schauspieler zusammenarbeitete. Prime Video hatte den Film bereits im Februar angekündigt - damals noch unter dem Arbeitstitel "Die Brautentführung". Laut der Mitteilung wurde der Streifen unter anderem in Lettland und Litauen gedreht. In einem Statement ging Pastewka auf seine Filmfigur ein und bezeichnete Fabian als "Trickbetrüger, der davon lebt, gierige Menschen auszunehmen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Reichtum." Pastewka weiter: "Um sein Gegenüber zu täuschen, arbeitet Fabian mit optischen Veränderungen, begibt sich also in Rollen."

Neues von Pastewka und Prime Video Mit dem Film verlängert Pastewka seine Zusammenarbeit mit Prime Video. Zuvor wurde die Comedyserie "Pastewka" bei dem Streaminganbieter fortgesetzt und zu Ende geführt. 2024 erschien zudem "Perfekt Verpasst", eine gemeinsame Serie des Schauspielers mit Anke Engelke (59). 2026 soll sie mit "Perfekt Zusammen" weitergehen.