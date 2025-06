"Perfekt Verpasst" startete im August 2024 in die erste Staffel. Es ist die erste gemeinsame fiktionale Serie der Schauspieler und Comedians. Darin spielen die beiden die Singles Maria und Ralf, die in der Kleinstadt Marburg wohnen und sich noch nie getroffen haben, obwohl sie perfekt zusammenpassen. Basierend darauf geht es laut Ankündigung in "Perfekt Zusammen" nun darum, dass die beiden "endlich zueinander gefunden" haben. Das Leben und der Alltag stellen jedoch ihr Glück auf einige Proben und es kommt zu "unerwarteten, skurrilen und atemberaubenden Situationen". Anke Engelke und Bastian Pastewka sind auch wieder als Executive Producer mit an Bord.

Legendäre Auftritte als Duo

Der Name der Fortsetzung ist bei Engelke und Pastewka Programm. Dass die beiden vor der Kamera ein Liebespaar spielen, fällt ihnen nicht schwer, wie Engelke im Interview mit spot on news zum Start der ersten Staffel verraten hat. "Wir können das voneinander trennen, dass wir befreundet sind, aber für die Serie spielen müssen, dass zwischen uns mehr ist als Freundschaft." Dass die beiden gut zusammenarbeiten können, liegt auch an ihren Gemeinsamkeiten.

"Es ist bekannt, dass wir beide Streber sind, das fällt auch immer wieder unangenehm auf, zuletzt bei 'LOL', wo gesagt wurde: 'Was haben die denn alles vorbereitet?'", erzählt Engelke. Gemeinsam mit Pastewka nahm sie an der Prime-Video-Comedysendung "LOL: Last One Laughing" teil, einzeln und im Zweierteam, und überraschte mit ihm auch als Gäste in einer weiteren Staffel. Dort traten sie als Schlager-Duo Jenny und Mel und Songs wie "Shu Shu Shu" oder "Gefühle sind kein Fleischersatz" auf und sorgten damit für Begeisterung bei ihren Kollegen wie Fans.