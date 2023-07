Die 10 überraschendsten Fakten über Barbie

Barbie in der Popkultur

Barbie hat nicht nur Kinderzimmer erobert, sondern auch die Welt der Popkultur. Sie hat in mehreren Filmen und TV-Serien mitgewirkt und ist eine feste Größe in der Unterhaltungsbranche. Man erinnert sich bspw. an den Song Barbie Girl von Aqua. Er stieg am 22. September 1997 auf Platz 68 in die deutschen Singlecharts ein und erreichte sieben Wochen später die Chartspitze, an der es sich sechs Wochen halten konnte. Barbie hat es geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden und relevant zu bleiben.