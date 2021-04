"Falcon & Winter Soldier": Kommt Chris Evans-Cameo zum Finale?

Evans Comeback

Chris Evans selbst hatte zumindest im November 2019 seine Rückkehr in der Serie noch ausgeschlossen. Damals sagte er: "Es hätte bei meiner Amtsübergabe in der Marvel-Welt so viel danebengehen können und das Marvel-Team hat es so perfekt hinbekommen, dass sich eine Rückkehr für mich nicht richtig anfühlt ­– außer, es müsste noch etwas wirklich Wichtiges über den Charakter von Captain America enthüllt werden."

Somit hat sich Evans also eine Hintertür offengelassen und es sieht ganz so aus, dass zum Finale von "The Falcon and the Winter Soldier" eine wichtige Enthüllung bevorsteht. Wir sind mächtig gespannt.