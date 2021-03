"The Falcon and the Winter Soldier": Marvel und der Queerbaiting-Vorwurf

Die Beziehung zwischen Steve Rogers und Bucky war die treibende emotionale Kraft in der Captain-America-Trilogie. Die beiden Soldaten waren ein unschlagbares Duo mit einem kaum zu leugnenden romantischen Unterton. Nach dem Ende der Trilogie waren die Emotionen zwischen den beiden plötzlich vergessen und das Franchise porträtierte sie wieder als professionelle Kampfmaschinen. Das Ende von "Avengers: Endgame" war dabei für einige Fans enttäuschend, da Steve sein Liebesglück nicht mit seinem besten Freund, sondern mit Peggy Carter fand.

In "Captain America: The Winter Soldier" trat auch erstmals Sam Wilson (Anthony Mackie) in Erscheinung. Sam und Steve verstanden sich großartig und in einer Szene sprach Sam sogar ganz offen mit ihm über seine Gefühle, während Black Widow in die Rolle des Sidekicks gedrängt wurde. In "Captain America: Civil War" wurde schließlich jene Beziehung zwischen Sam und Bucky etabliert, die die Basis für "The Falcon and the Winter Soldier“ bilden sollte.