Eine junge Frau landet in einem mysteriösen Internat - und dort in einem Liebesdreieck zwischen einem wilden und einem schüchternen Jungen. Bald tut sich ein übernatürlicher Abgrund auf. Die Ausgangssituation der neuen Serie "Fallen", die auf Sky ab dem 12. August 2024 startet, könnte vielen bekannt vorkommen. Und das nicht nur, weil sie etliche Standardsituationen aus dem Genre Young Adult oder New Adult variiert. Sondern auch, weil die Romanvorlage von Lauren Kate (43) bereits verfilmt wurde.

Doch während die Kinoversion eher verhalten aufgenommen wurde, hat die Serie auf Basis des beliebten Jugendromans - in Deutschland als "Engelsnacht" erschienen - großes Erfolgspotenzial. Schließlich erinnert das Setting zumindest auf dem Papier an den globalen Amazon-Hit "Maxton Hall" aus Deutschland. Nur dass diese Internatsserie keinen übernatürlichen Background hat und glamouröser daherkommt als "Fallen". Die neue Serie ist eine deutsch-schweizerische Produktion, ist aber in englischer Sprache - in Budapest - gedreht.