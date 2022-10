"Falling For Christmas": Lindsay Lohan in Netflix-Weihnachtsfilm

Wie in jedem Jahr steht auch bald wieder die Weihnachtssaison vor der Tür. Auf dem Streamingdienst Netflix wird es bereits am 10. November festlich, wie jetzt bekannt wurde. Dann startet die weihnachtliche romantische Komödie "Falling for Christmas" mit dem einstigen Superstar Lindsay Lohan (36) in der Hauptrolle. Das Startdatum hat Netflix auf Twitter verkündet - und gleich noch das offizielle Poster zum kommenden Film präsentiert.