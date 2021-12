Die 10 besten Weihnachtsfilme für Teenager:

Last Christmas (2019)

London in der Vorweihnachtszeit: Das Leben von Kate (Emilia "Game of Thrones" Clarke) verläuft alles andere als rund. Ihre Arbeit als Elf in einem Christmas-Shop ist nicht das Gelbe vom Ei und überhaupt ist die junge Frau alles andere als lebensfroh und selbstbewusst. Eines Tages lernt sie Tom (Henry Golding) kennen, der es schafft, ihr Herz zu stehlen – und mit dieser Redewendung hat es in "Last Christmas" um einiges mehr auf sich, als man auf den ersten Blick glauben mag ...

Die zauberhafte Liebeskomödie schenkt uns nicht nur die zeitlosen Songs von George Michael (inklusive titelgebendem Weihnachtsklassiker) verwoben in eine zutiefst berührende Lovestory, sondern mutet auch wie eine emotionale Achterbahnfahrt an, bei der sich Humor und Dramatik die Waage halten.

