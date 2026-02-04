Ob Ödland oder Vault – hier ist immer was los. Die handlungsreiche Staffel 2 der Gameverfilmung "Fallout" ist auf Prime Video mit Folge 8 "Der Strip" zu einem – natürlich offenen – Ende gelangt. Wir wollen für euch die wichtigsten Entwicklungen hier zusammenfassen, einige Punkte erklären und andeuten, in welche Richtung sich Staffel 3 entwickeln könnte. Die Ausgangslage von Folge 8 ist folgende: Maximus (Aaron Moten) liefert sich auf den Straßen von New Las Vegas mit den Todeskrallen ein Gefecht - und erhält dabei schließlich überraschend von den Angehörigen der sogenannten Republik Neukalifornien Hilfe. Der Ghoul (Walton Goggins) ist auf der Suche nach seiner eingefrorenen Familie endlich im dortigen Vault gelandet und wird dabei von einer virtuellen Version von Robert House, dem CEO von RobCo Industries, angeleitet. Lucy (Ella Purnell) hat sich zur gleichen Zeit gegen ihren Vater Hank (Kyle MacLachlan) gestellt, um die Produktion jener Chips zu stoppen, durch deren Einsatz man Menschen kontrollieren kann.

Was passiert mit Lucys Vater? Im Keller hat sie entdeckt, dass alle Leitungen in einem abgeschnittenen Kopf zusammenlaufen, der aber noch lebt. Sie kommt der verzweifelten Bitte dieses weiblichen Wesens nach und tötet es. Bei dieser Frau handelte es sich um die frühere Kongressabgeordnete Diane Welch, die Lucys Vater ausgewählt hatte, um jene Funktion zu erfüllen. Nun kündigt Hank seiner Tochter an, dass sie ebenfalls dem Eingriff unterzogen werden soll – die Automatisierung durch das Gehirnimplantat wird sie wieder zu einem "kleinen Mädchen" machen. Bevor es so weit kommt, taucht der Ghul auf, rettet Lucy und schießt Hank an. Der verrät seiner Tochter nun, dass das eigentliche Experiment nicht die Vaults seien, sondern die Oberfläche. Er hat seine Versuchspersonen bereits hinaus ins Ödland geschickt und sie befolgen Befehle, die vor Jahrhunderten erdacht wurden. Nach diesem geheimnisvollen Hinweis aktiviert Hank an sich selbst die Automatisierungs-Funktion, die seine Erinnerung auslöscht und er erkennt seine Tochter nicht mehr. Maximus und Lucy treffen wieder aufeinander, nachdem sie diese ganze Staffel hindurch nichts voneinander wussten. Lucy ist klar, dass es nun im Ödland zu einem Krieg kommen wird, denn die sogenannte Legion der Pseudo-Römer mit dem selbsternannten Kaiser (Macaulay Culkin) marschiert gerade nach Vegas, um die Stadt zu erobern und wird sich dort mit den Anhängern der Republik Neukalifornien eine Schlacht liefern müssen.

Alle Wege führen nach Colorado? Der Ghul gelangt endlich zur Kryokammer seiner Familie und sieht, dass Frau und Tochter dort gar nicht eingefroren wurden. Er findet hingegen eine Postkarte aus Colorado und wird sich nun dorthin auf den Weg machen. Aufseherin Stephanie Howard von Vault 32 (Annabel O'Hagan) hingegen wird nach der gescheiterten Hochzeit mit Chet in ihrem Büro von den Vault-Bewohnern belagert. Sie, die eigentlich Hanks Ehefrau ist, öffnet jene Kiste, die Hank gehörte, stellt einen Kontakt her und gibt das Signal, "Phase 2" einzuleiten. Wir sehen, dass es sich bei dieser Kommandozentrale, mit der Steph spricht, um einen riesigen Gebäudekomplex im Gebirge handelt. Für Kenner des Echtzeit-Strategiespiel "Fallout Tactics: Brotherhood of Steel" aus dem Jahr 2001 ist ziemlich klar, dass wir es hier wohl mit dem sogenannte Vault 0 zu tun haben - einer geheime Basis in den Bergen von Colorado. Dort haben die klügsten Köpfe der Menschheit ihre Gehirne auf einen Supercomputer namens Calculator hochgeladen – doch leider kam es zu einer fatalen Fehlfunktion… Somit ist also eine weitere Verbindung zu Colorado hergestellt, das wohl zum Hauptschauplatz von Staffel 3 wird.

Was ist Liberty Prime Alpha? In einer Mid-Credit-Szene bekommen wir noch einmal den Leiter der Bruderschaft zu sehen. Er nennt sich selbst nun Quintus der Zerstörer und blickt auf den Bauplan für Liberty Prime Alpha – dabei handelt es sich um einen gewaltigen Kampfroboter. Auch hier sind Kenner des Spiels im Vorteil und wissen: Liberty Prime Alpha ist ein 12 Meter hohes Metallmonster mit extremer Kraft. Diese Massenvernichtungswaffe wurde von der US-Armee in den Jahren vor dem Großen Krieg gebaut. Nun soll sie von Quintus erneut konstruiert werden. Staffel 3 von "Fallout" wird also garantiert sehr kämpferisch ausfallen.