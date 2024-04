Die Serie ist zeitlich vorneweg

Es wäre natürlich ein zuschauer:innenfreundliches Service gewesen, wenn man die Jahreszahl 2077 gleich zu Beginn eingeblendet hätte, aber offenbar gingen die Showrunner:innen davon aus, dass ohnehin alle im Publikum über die Hintergrundgeschichte der Videogames Bescheid wissen. Dort wird der Atomschlag durch die Eskalation eines Konflikts zwischen den USA und China hervorgerufen (in der Serie bekommen wir zuletzt jedoch eine andere Erklärung für die atomare Katastrophe geboten).

Wenn man die Chronologie zwischen den Spielen und der aktuellen Produktion vergleicht, erhält die Serie sogar eine Art Vorreiterfunktion, da die Games "Fallout 3“, "Fallout: New Vegas" und "Fallout 4" in den Jahren 2277, 2281 und 2287 angesiedelt sind. Nach dem Ende in der finalen Episode 8 ist anzunehmen, dass die Handlung einer zweiten Staffel unmittelbar an jener der ersten anknüpfen wird.