"Family Dinner": New-Wave-Horror mit österreichischer Seele

Soeben ist die letzte Klappe zu einem österreichischen Horror-Film gefallen. Gedreht wurde der Genre-Film an insgesamt 25 Drehtagen in Wien und in Niederösterreich. Regisseur Peter Hengl hat auch das Originaldrehbuch für den psychologischen Grusel verfasst.

Budget und Besetzung

Capra-Film und Film AG produzierten das ambitionierte Werkstattprojekt mit einem Budget von rund 1,5 Millionen Euro. In den Hauptrollen sind Pia Hierzegger ("Nacktschnecken“, "Der Knochenmann", "Wilde Maus") und Michael Pink als undurchsichtiges Ehepaar zu sehen.

Die Rollen der jugendlichen ProtagonistInnen wurden mit den beiden Nachwuchs-DarstellerInnen Nina Katlein und Alexander Sladek besetzt.