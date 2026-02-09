Das närrische Treiben ist wieder voll im Gange und bis inklusive Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, bietet ihm der ORF erneut die größte mediale Bühne des Landes. Dieser bunte Programmschwerpunkt umfasst in der Faschingszeit folgende TV-Highlights .

Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar , überträgt der ORF Steiermark unter dem Titel "Das Steirerland im Narrengwand" ( 13.30 Uhr, ORF 2 ) den heuer zum 52. Mal stattfindenden traditionellen Grazer Faschingsumzug live aus dem Zentrum der Landeshauptstadt. Das närrische Highlight des Tages ist die 71. Sitzung des "Villacher Fasching" ( 20.15 Uhr, ORF 2 ). Die Villacher Faschingsgilde präsentiert erneut ein Programm, das Tradition, Satire und den Villacher Schmäh mit aktuellem Zeitgeist vereint und sich jenen Themen widmet, die Österreich bewegen. Zum Abschluss des Narren-Festtags begeben sich Christoph Grissemann und Dirk Stermann als Sprecher der humorvollen Dokumentation "Willkommen Fasching!" ( 0.05 Uhr, ORF 1 ) ins große ORF-Archiv und zeigen die sehenswertesten TV-Beiträge rund um die närrische Zeit.

Unter dem Titel "Mini Lei Lei 2026" (Rosenmontag, 16. Februar, 14.15 Uhr, ORF 2 ) präsentiert das ORF-Landesstudio Kärnten den 60. Kinderfasching aus dem Congress-Center Villach. Flotte Tanzeinlagen sowie lustige Sprechnummern werden bei den Kindersitzungen der Jubiläumsveranstaltung, dem das Kinderprinzenpaar – Prinz Gaudelius LX. und Prinzessin Lena I. alias Linus Leeb und Lena Taurer – vorsteht, für beste Stimmung sorgen.

"Spaß beiseite – In Vorarlberg ist der Fasching eine ernste Sache" (Sonntag, 15. Februar, 16.30 Uhr, ORF 2 ) heißt eine neue "Erlebnis Österreich"-Produktion des ORF Vorarlberg, die zeigt, wie sich drei traditionelle Vereine – der Schalmeienzug in Lauterach, die Mufängar in Hard und die Faschingsgesellschaft von Bregenz, Hochburg des Faschings im Ländle – Fasnat-fit machen.

"Narrisch guat" (Samstag, 14. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2 ) wird’s mit Publikumslieblingen und Akteuren heimischer Faschingsgilden, die ihre besten Gags und Schmähs präsentieren. Für ausgelassene Stimmung sorgen die Faschingsgilde Völkermarkt, der Tschentsche und seine Henriette von der Faschingsgilde Althofen, Chantal vom Feistritzer Faschingsrat, das Bleiburger Faschingskabarett, Luis aus Südtirol, der Feldkircher Faschingsklub, die Vierkanter und viele mehr. Danach steht "Der narrisch guate Luis aus Südtirol" ( 22.25 Uhr, ORF 2 ) nochmals auf dem Programm – mit kabarettistischen Gustostückerln, Witzen und Schmähs der vergangenen Jahre, von und mit dessen Alter ego Manfred Zöschg.

ORF KIDS widmet sich dem Fasching für die Jüngsten auf vielfältige Weise. In der Faschings-Lane "Kunterbunte Highlights" finden sich Serienfolgen von u. a. "Kiwi", "King Julien", "Spellbound" oder "Schmatzo" , in denen sich alles ums Verkleiden und die närrische Zeit dreht. Außerdem fragt eine neue Folge "Hallo, was machst du?" (Freitag, 6. Februar ) eine Konditorin. Ein "Mini Spezial" (Samstag, 7. Februar ) wirft einen Blick auf den Wiener Opernball, "Meine Jausenbox" (Samstag, 14. Februar ) zeigt Ideen für die Faschingsjause, und in der "BOX" (Sonntag, 15. Februar ) dreht sich alles um den Fasching.

Comedy-Festspiele in ORF III

In ORF III steht das Programm am Samstag, dem 14. Februar, im Zeichen von Loriot: Ab 12.10 Uhr sind alle 14 Folgen der gleichnamigen Kultserie des herausragenden deutschen Humoristen zu sehen.

Am Rosenmontag garantiert Starkabarettist Michael Niavarani im Rahmen des "ORF III Themenmontag" (16. Februar) beste Faschingslaune: Mit einem Pointenfeuerwerk und musikalischem Witz sorgt er gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in "Nia, Eckel und Co – die lustigsten Songs" (20.15 Uhr) für Lacher. Weiter geht es mit "Niavaranis Faschingsexpress" (21.05 Uhr) voller Highlights aus Soloprogrammen und Auftritten mit Publikumslieblingen wie Otto Schenk, Andreas Steppan oder Monika Gruber. In der anschließenden Aufzeichnung eines Geburtstagsevents zu seinem 55. Geburtstag 2023 präsentiert er den "Homo Niavaranicus" (21.55 Uhr) – ein Wesen, das sämtliche Bereiche des menschlichen (Zusammen-)Lebens in eine Pointe übersetzen kann. Gemeinsam mit ORF-III-Moderator Peter Fässlacher blödelt und witzelt sich Nia durch den Abend.



Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar, gibt es ab 15.10 Uhr in fünf Folgen der Kultproduktion "Wer lacht gewinnt" beste Stand-up-Comedy mit Michael Niavarani und Ossy Kolmann. Weitere humorvolle Höhepunkte verspricht der Hauptabend in ORF III mit "Luis aus Südtirol – Die besten Momente" (20.15 Uhr), gefolgt vom Programm "Alex Kristan: Jetlag" (21.00 Uhr). Den Faschingsdienstag beschließen zwei Kabarettgrößen der Nachkriegszeit, Karl Farkas und Ernst Waldbrunn: mit "Best of Karl Farkas" (22.10 Uhr) und zwei Ausgaben "Farkas, Waldbrunn & Co" (ab 22.40 Uhr).