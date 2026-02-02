Der Ball der Bälle geht heuer am Donnerstag, dem 12. Februar 2026, über die Bühne. Natürlich lässt sich der ORF die Übertragung des Wiener Opernballs auch diesmal nicht entgehen und verspricht auf ORF 2, 3sat sowie ORF ON einen TV-Abend im Zeichen des glamourösen Höhepunkts der Ballsaison. Von der Ankunft der Gäste und ihrem Einzug auf der Feststiege über die Eröffnung des Jungdamen- und Jungherrenkomitees bis zur Mitternachtsquadrille: Das TV-Publikum erlebt wieder alle Höhepunkte live aus der Wiener Staatsoper. Wie sieht der ORF-Programmschwerpunkt zum Opernball 2026 im Detail aus?

Opernball 2026 Live-Übertragung Das TV-Publikum erlebt am 12. Februar ab 20.15 Uhr den diesjährigen Opernball. Durch den TV-Abend führt mit Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Koll ein bewährtes Moderationstrio. Für pointierte Kommentare sorgen einmal mehr Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. ORF-Regisseurin Fabienne Pinter zeichnet 2026 erstmals für die Übertragung verantwortlich und präsentiert dem Publikum den Wiener Opernball in gewohnt stimmungsvollen Bildern.

"Alles Opernball" und neues Format "Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!" Am 13. Februar, dem Tag nach dem Wiener Opernball 2026, gibt es auf ORF 1 um 20.15 Uhr eine Sondersendung zu den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits sowie dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. In diesem Jahr führt erneut Lilian Klebow durch die Sendung und das Opernhaus. Sie zeigt in "Alles Opernball", wie die Ballgäste gefeiert haben, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Logen, Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat. Neu im Programm von ORF 1 heißt es heuer am Tag nach dem Opernball ab 21.05 Uhr "Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!": Andi Knoll begrüßt prominente Ballgäste am Würstelstand, gemeinsam blicken sie auf die laufende Ballsaison und eröffnen dabei neue Perspektiven. Ausgehend vom Ball der Bälle werden die Vorbereitungen rund um einen gelungenen Ballbesuch beleuchtet – von der Kleidersuche über Tanzkurse bis hin zur Frisurenwahl und vielem mehr.

"Seitenblicke" und "Studio 2" im Zeichen des Opernballs Das ORF-Gesellschaftsmagazin "Seitenblicke" berichtet in ORF 2 in mehreren Ausgaben von den umfangreichen Vorbereitungen auf und für den Opernball. Am 13. Februar, dem Tag nach dem Ball, ist die gesamte Sendung um 20.05 Uhr den Höhepunkten der Ballnacht gewidmet. Auch das ORF-2-Vorabendmagazin "Studio 2" (Montag bis Freitag um 17.30 Uhr) und "Guten Morgen Österreich" (Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr) widmen sich ausführlich dem Wiener Opernball: von den allgemeinen Trends bei den Ballkleidern über die Roben der Stars und die Kleider der diesjährigen Debütantinnen sowie Stargäste in der Staatsoper und vielem mehr. Zudem ist am 8. Februar um 17.30 Uhr in ORF 2 "Hereinspaziert – Zu Besuch bei Christoph Wagner-Trenkwitz & Karl Hohenlohe und Maria Angelini-Santner".