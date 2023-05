"Fast and Furious"-Spin-Offs: Vin Diesel verrät Details!

Derzeit läuft mit "Fast X" der zehnte Teil der "Fast and Furious"-Reihe in unseren Kinos. Wer den Film bereits gesehen hat, dürfte bemerkt haben, dass es kein abgeschlossenes Ende gibt, da das Finale der Reihe als Mehrteiler angelegt ist. Auch wenn "Fast X" als Finale vermarktet wird, ist bereits jetzt klar, dass es weitere "Fast and Furios"-Filme geben wird.

In einem Interview mit "Variety" sprach Vin Diesel nun über mögliche Spin-Offs.