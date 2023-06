Weder "Fast & Furious 11" noch "Hobbs & Shaw 2"

Der neue "Fast & Furious"-Film, der sich bei Universal in der Entwicklung befindet, soll den erst am 17. Mai in den deutschen Kinos gestarteten "Fast & Furious 10" fortsetzen, und überleiten zum ebenfalls noch unbetitelten "Fast & Furious 11". Bei dem nun angekündigten Dwayne-Johnson-Film handelt es sich also nicht um eine Fortsetzung von "Hobbs & Shaw", dem 2019 erschienenen Spin-off-Film, in dem Johnson und Actionstar Jason Statham (55) im Zentrum der Handlung standen.

"Vin Diesel und ich haben all das hinter uns gelassen"

Bemerkenswert ist diese Entwicklung besonders aufgrund der jahrelangen, in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Differenzen zwischen Johnson und "Fast & Furious"-Boss Vin Diesel (55). So hatte Johnson etwa noch im Dezember 2021 erklärt, dass "keine Chance" für seine Rückkehr zum Erfolgs-Franchise bestehen würde - nur um in diesem Jahr für einen Kurzauftritt in "Fast & Furious 10" zurückzukehren.

In seinem aktuellen Instagram-Post verkündet Johnson diesbezüglich: "Im letzten Sommer haben Vin Diesel und ich all das hinter uns gelassen. Wir werden brüderlich und mit Entschlossenheit anführen."