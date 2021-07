"Fast & Furious 10 + 11": Welches Doppel-Finale zeichnet sich ab?

Seiten-Wechsel?

In "Fast & Furious 9" hat Dom (Vin Diesel) in Gestalt von John Cena einen bösen Bruder erhalten, doch wie es in dieser Welt der aufgemotzten Motoren nun einmal zugeht, ist wohl ziemlich klar, dass dieser Jakob Toretto dann zu den Guten wechseln wird – das aktuelle Film-Finale hat das bereits deutlich gezeigt.

Demnach wird Cena also in den beiden letzten Filmen dann an der Seite seines Bruders kämpfen und fügt sich somit in eine Reihe mit früheren Gegnern der Toretto-Familie wie Luke Hobbs (Dwayne Johnson) oder Deckard Shaw (Jason Statham) ein.

Charlize Theron dürfte als Schurkin aber tatsächlich die definitive Gegnerin für Toretto und Co. bleiben, denn bis zuletzt hat sie Dom auf spektakuläre Weise nach dem Leben getrachtet.