"FBoy Island"-Staffel 1: Wie viele Folgen und wann ist Finale
Die neue Dating-Show will mit viel Humor und unerwarteten Wendungen für Spannung sorgen. So ist der Episodenfahrplan.
In Staffel 1 der neuen Dating-Show "FBoy Island" besuchen drei Frauen eine paradiesische Insel, um dort die Liebe ihres Lebens zu finden. Sie treffen auf eine Gruppe von Männern, die um ihr Herz kämpfen – oder zumindest behaupten sie das, denn nichts ist, wie es scheint. Es liegt nun an den Frauen, herauszufinden, wer die "Nice Guys" und wer die "FBoys" sind. Hier findet ihr hingegen den Episodenfahrplan auf Amazon Prime Video heraus.
Wie viele Folgen hat "FBoy Island"-Staffel 1?
Die erste Staffel des Dating-Formats umfasst insgesamt 9 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die ersten drei Folgen sind ab 20. Oktober bei Amazon Prime Video verfügbar. Danach geht es immer montags mit je zwei Folgen weiter.
Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:
- 20. Oktober : Folge 1 ("Die Macht der Aubergine")+ 2 ("Zickboy Island") + 3 ("Maulwurf-Vibes")
- 27. Oktober: Folge 4 ("Liebesbombe Lukas") + 5 ("Einer kommt selten allein")
- 3. November: Folge 6 ("Penis-Boxen und Eierflattern") + 7 ("Kiss and (no) tell")
- 10. November: Folge 8 ("Endlich ziehen alle blank") + 9 ("Kopfkirmes aka. Das goldene Finale")