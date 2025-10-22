In Staffel 1 der neuen Dating-Show "FBoy Island" besuchen drei Frauen eine paradiesische Insel, um dort die Liebe ihres Lebens zu finden. Sie treffen auf eine Gruppe von Männern, die um ihr Herz kämpfen – oder zumindest behaupten sie das, denn nichts ist, wie es scheint. Es liegt nun an den Frauen, herauszufinden, wer die "Nice Guys" und wer die "FBoys" sind. Hier findet ihr hingegen den Episodenfahrplan auf Amazon Prime Video heraus.

