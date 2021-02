Diese Fehler in Disney-Filmen habt ihr als Kinder übersehen

Schneewittchen erfährt von einem Jäger, dass die Königin sie töten will. Daraufhin ist ihr nächster Schritt, mitten im Wald in ein verlassenes kleines Haus zugehen und sich in ein fremdes Bett zu legen. Die Prinzessin ist zwar erst 16 Jahre alt, aber müsste sich der Gefahr doch viel bewusster sein. Auch wenn man nicht wüsste, dass eine narzisstische Stiefmutter Mordpläne gegen einen hegt, würde man sich wohl kaum in einem fremden Haus einquartieren.

Der Auftrag der Königin an den Jäger, der Schneewittchen töten soll, ist äußerst grausam. Sie möchte, dass er ihr das Herz von Schneewittchen in einer Box übergibt. Sie scheint ihren Plan jedoch nicht zu Ende gedacht zu haben, denn wodurch unterscheidet sich das Herz von Schneewittchen von dem anderer Menschen? Der Jäger könnte ihr auch das Herz eines bereits Verstorbenen präsentieren und sie somit in die Irre führen.