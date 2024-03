Schrecklicher Unfall beim Rennen von Mille Miglia

Der spanische Ferrari-Rennfahrer Alfonso de Portago verlor am 12. Mai 1957 beim Mile-Miglia-Rennen nach einem geplatzten Reifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit Höchstgeschwindigkeit prallte der Wagen in der norditalienischen Gemeinde Cavriana gegen einen Telefonmast und wurde dann direkt in die Menge am Straßenrand geschleudert. Es kam zu einer furchtbaren Tragödie: Portago und sein Beifahrer starben sofort, ebenso wie neun der Zuschauer:innen – darunter fünf Kinder. Weitere 20 Personen wurden schwer verletzt.

Der Film spart nicht mit grafischen Details, die wohl etwas über die Realität hinausgehen. Für den Besucher eines polnischen Filmfestivals, bei dem "Ferrari" gezeigt wurde, was das zu viel. Er meinte in einem Diskussionsbeitrag zum anwesenden Adam Driver, die Szene erscheine ihm "zu drastisch und geschmacklos", worauf der Hauptdarsteller mit einem kurzen "Fuck off" antwortete und im Publikum Gelächter hervorrief. Der echte Ferrari hätte bestimt genauso reagiert.