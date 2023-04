"Heat 2": Fortsetzung mit Adam Driver kommt!

Das wissen wir zu "Heat 2"

Dre Regisseur und Drehbuchautor des Originalfilms, Michael Mann, hat kürzlich einen Roman verfasst, der in "Heat 2" verfilmt werden soll. Dieser ist keine Neuverfilmung von "Heat", sondern erzählt die Geschichte von allem, was den Hauptfiguren davor und danach widerfährt. Das Buch springt zwischen zwei Zeitebenen hin und her.

Die erste folgt Chris Shiherlis, der versucht, dem LAPD und Detective Vincent Hanna nach dem missglückten Banküberfall zu entkommen, und begibt sich auf neues Terrain im Dreiländereck und in Südostasien. Der zweite Handlungsstrang führt die Leser zurück ins Chicago des Jahres 1988, als McCauley, Shiherlis und ihre hochkarätige Crew an der Westküste, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko und in Chicago ihr Unwesen treiben. Zur gleichen Zeit macht Hanna seine ersten Erfahrungen als aufstrebender Star der Chicagoer Polizei bei der Verfolgung einer extrem gewalttätigen Bande von Einbrechern.