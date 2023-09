Dreh an italienischen Originalschauplätzen

Mit diesen "wunderbar talentierten Künstlern" wolle er die einzigartigen Charaktere zum Leben erwecken, sagte Mann in einer Mitteilung. Der Regisseur drehte an Schauplätzen im italienischen Modena und in der Region Emilia-Romagna.

Schon in den 1990er Jahren hatte Mann davon gesprochen, die Story des Automobil-Moguls vor dem Hintergrund von zwei Weltkriegen und zahlreichen Familientragödien zu verfilmen. Zeitweise waren Christian Bale und Hugh Jackman für die Titelrolle im Gespräch. Wichtiger Teil des Films soll das Jahr 1957 sein, als bei der legendären und berüchtigten Autorallye "Mille Miglia" quer durch Italien ein Ferrari-Rennwagen einen tödlichen Unfall baute.