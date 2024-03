Wer war Vivaldi?

Vivaldi (1678-1741) habe in Venedig viele Jahre lang als Musiklehrer in einem Waisenhaus für Mädchen gearbeitet - und dort das erste weibliche Orchester Europas geleitet. "Das ist doch eine sehr, sehr spannende Geschichte", sagte Schlöndorff. Es solle darum gehen, was der Venezianer und geweihte Priester für ein Mensch war. "Wahrscheinlich eine Art Melancholiker, der aber Momente unglaublicher Begeisterung hatte. Ein Revolutionär, der die Musik umgekrempelt hat."