Wie sieht es mit Gegenmaßnahmen aus?

Sollte es wahrlich zu den Hollywood-Zöllen kommen, so stünden am Ende wohl vor allem drei Dinge an: Jobverluste von Filmschaffenden außerhalb der USA, höhere Kino- und Streamingpreise für die weltweiten Konsumenten und zugleich ein einseitigeres Angebot an Filmen und Serien. Das wäre so einiges, aber sicherlich nicht great.