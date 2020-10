Gutes Jahr für Netflix-Blockbuster: 4 der Top-10-Blockbuster aus 2020

Top-10 der meistgesehenen Netflix Originalfilme

An der Spitze der Top-10-Liste liegt nach wie vor der Actionfilm "Tyler Rake: Extraction" mit Chris Hemsworth, gefolgt von "Bird Box" mit Sandra Bullock und "Spenser Confidential" mit Mark Wahlberg. Und so schaut die aktuelle Top-10 der meistgesehenen Originale zurzeit aus (in Mio. Zuseher/Aufrufe innerhalb von vier Wochen nach dem Filmstart):

1. "Tyler Rake: Extraction" – 99 Mio.

2. "Bird Box" – 89 Mio.

3. "Spenser Confidential" – 85 Mio.

4. "6 Underground" – 83 Mio.

5. "The Old Guard" – 78 Mio.

6. "Enola Holmes" – 76 Mio.

7. "Project Power" – 75 Mio.

8. "Murder Mystery" – 73 Mio.

9. "The Kissing Booth 2" – 66 Mio.

10. "The Irishman" – 64 Mio.