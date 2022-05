Filmfestival am Wiener Rathausplatz – inklusive Ukraine-Benefiz

Das 32. Filmfestival am Wiener Rathausplatz, das heuer von 2. Juli bis 4. September über die Bühne geht, startet mit einem Screening eines Ukraine-Benefizkonzerts. Das Event im Wiener Ernst-Happel-Stadion versammelte im März heimische Popgrößen wie Bilderbuch, Wanda sowie Seiler und Speer. Über den ganzen Sommer gibt es dann Musikhighlights aus den Bereichen Oper, Klassik, Pop und Rock.

"Seit mehr als drei Jahrzehnten sorgt das Filmfestival für viel Freude und große Emotionen auf dem Wiener Rathausplatz", wurde Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung zitiert. "Ich bin davon überzeugt, dass wieder viele Menschen auf den Rathausplatz kommen werden. Wir alle hoffen auf schöne Sommerabende in einem traumhaftem Ambiente."