Spanien, Italien, Türkei, Brasilien, Deutschland: Netflix gibt sich in seinem Programmangebot gerne geographisch offen und völkerverbindend. Besonders Spanien und Brasilien liefern Streaminghits am Fließband ab. An Polen mag man diesbezüglich noch weniger denken. Das könnte sich aber bald ändern.

Nicht nur, dass dieses Jahr der polnische Film "Muttertag" gut beim Publikum ankam, ab Mitte November erwartet uns de nächste Streaming-Unterhaltung made in Poland, diesmal aus der Thriller-Ecke kommend – und mit ganz vielen Wendungen, schwindelerregendem Tempo und nervenzerreißender Spannung.

Hier ist der Trailer zur Serie "Filmriss" aka "Feedback" (so der englische Titel; im Original: "Informacja zwrotna"):