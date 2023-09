"Sebastian Fitzeks Die Therapie": Psychothrill auf Prime Video

Netflix hat mit "Liebes Kind" einen riesengroßen Thrillerserien-Hit aus Deutschland gelandet. Nun will Konkurrent Prime Video anscheinend nachziehen: Am 26. Oktober erscheint die Serie "Sebastian Fitzeks Die Therapie", die – wie der Name bereits sagt – auf dem Bestseller des Erfolgsautors basiert, der mittlerweile zum Synonym für nervenaufreibende Spannung made in Germany geworden ist.

Hier ist der Teaser-Trailer: