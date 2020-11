Filmtitel, die schlecht übersetzt wurden

Zoomania

wird zu Zootopia

Ein gutes Beispiel für die bereits erwähnten rechtlichen Probleme stellt die animierte Tier-Gaudi Zoomania dar: Ein dänischer Zoo hatte "Zoomania" bereits als Markennamen eingetragen, also wurde der Film in Europa kurzerhand als Zootropolis vermarktet – so ähnlich hieß allerdings schon das Buch eines deutschen Autors, was hierzulande wiederum zur Umbenennung in Zootopia führte.

Captain America: The Winter Soldier

wird zu Return of the First Avenger

Leute, wollt ihr denn nicht, dass die Leute wissen, dass es hier um Captain America geht?

Thor: The Dark World

wird zu Thor: The Dark Kingdom

Statt der ganzen Welt lieber ein Königreich – wir sind eben gern bescheiden.

Miss Congeniality

wird zu Miss Undercover

Wir wissen ehrlich gesagt immer noch nicht, was "Congeniality" auf Deutsch heißt – so gesehen können wir die Umbenennung dieses Sandra-Bullock-Klassikers ruhigen Gewissens unterschreiben.

Horrible Bosses

wird zu Kill the Boss

Für euch getestet: Horrible Bosses geht deutschen MuttersprachlerInnen tatsächlich nicht so leicht von der Zunge wie das vereinfachte Kill the Boss. Trotzdem: Hält man uns wirklich für so dumm?

Cradle 2 the Grave

wird zu Born 2 Die

Wusstet ihr schon, dass manche Zahlen im Englischen phonetisch gleich klingen wie Worte? Krass. Das "To" in "Born to die" kann man demnach, sofern man das denn möchte, lässig durch einen Zweier ersetzen. Und das traut man dem deutschen Publikum, das nicht mal weiß, was "horrible" bedeutet, wiederum schon zu?

Taken

wird zu 96 Hours

Warum Taken hierzulande 96 Hours heißt, weiß niemand so genau. Der Name der Fortsetzung 96 Hours: Taken 2 hat zur Auflösung dieser Verwirrung auch nicht gerade beigetragen.