Netflix testet bei "Too Hot To Handle" und "The Circle" neues Konzept

Netflix orientiert sich offenbar an Reality-Formaten aus dem Fernsehen: Die neuen Folgen der zweiten Staffeln von "The Circle: USA" und "Too Hot To Handle" ("Finger Weg") werden im Wochentakt ausgestrahlt.

Vorerst soll nur bei den Reality-Shows dieses Konzept getestet werden und andere Serien wie gewohnt als komplette Staffel erscheinen. Bisher wurde dieses Format nur bei Produktionen mit anderen Studios wie beispielsweise "Riverdale" oder "Snowpiercer" angewendet.