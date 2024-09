Die zweite Staffel der CBS-Serie startet hierzulande bei Universal TV und setzt auf Bewährtes aus Staffel eins, beschreitet zugleich aber neue Wege. Was natürlich auch in den zehn neuen Folgen nicht fehlen darf: Neben tatsächlichen Feuern gilt es wieder reichlich zwischenmenschliche Brandherde zu löschen.

Rund ein Jahr ist es her, dass die US-amerikanische Serie "Fire Country" ihre deutsche Premiere feierte und in einer Mischung aus Action, Tragik und Drama der Opferbereitschaft realer Feuerwehrleute huldigte. Ab dem 2. September wird es nun wieder brenzlig für Hauptfigur und Held wider Willen, Bode Donovan (Max Thieriot, 35).

Vom Gefängnis ins Fegefeuer und zurück - hier ließ uns Staffel eins zurück

Ein ums andere Mal hat Sträfling Bode Donovan in diversen Einsätzen als Aushilfs-Feuerwehmann Kopf und Kragen riskiert und dabei bewiesen, trotz seiner bewegten Vergangenheit das Herz am rechten Fleck zu haben. Das Gefängnisprogramm, das vorsieht, Häftlinge wie ihn vorzeitig aus dem Knast zu entlassen, wenn sie sich im Gegenzug einer Einheit von Feuerwehrleuten anschließen, scheint also ein voller Erfolg zu sein. Oder?

Für Bode wurde die vermeintliche Heldenreise dennoch zum Zirkelschluss - am Ende der ersten Staffel fand er sich trotz allem in seiner Gefängniszelle wieder, nachdem er in einem selbstlosen Akt die Schuld für ein Drogenvergehen auf sich nahm, um damit einen Freund zu schützen. Mit seinem Schicksal hinter Gittern scheint sich Bode zu Beginn der neuen Folgen weitestgehend arrangiert zu haben. Doch dann kommt es in seiner Heimat Edgewater im wahrsten Sinne des Wortes zu einer erschütternden Katastrophe: Die Männer und Frauen der Station 42 müssen gegen die Folgen eines massiven Erdbebens ankämpfen.