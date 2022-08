"Fire Island"-Trailer: LGBTQ-Romcom auf Disney+

"Fire Island": Sommer, LGBTQ und Diversität

„Fire Island“ spielt im Gay-Urlaubsort Long Island und ist eine moderne, romantische Komödie, die eine vielfältige, multikulturelle Sicht auf Queerness und Romantik wirft. Inspiriert von den zeitlosen Themen aus Jane Austens Klassiker „Stolz und Vorurteil“, dreht sich die Geschichte um zwei beste Freunde (gespielt von Joel Kim Booster und Bowen Yang), die sich mit billigem Rosé und gemeinsam mit ihren exzentrischen Freunden in ein legendäres Sommerabenteuer stürzen.

Mit dabei ist ein bekanntes Gesicht aus der LGBTQ-Szene: Oliver aus "How to Get Away With Murder", alias Conrad Ricamora, und viele weitere asiatische und lateinamerikanische SchauspielerInnen. Dazu gehören Joel Kim Booster („The Other Two“, „Big Mouth“), der Emmy-nominierte Bowen Yang („Saturday Night Live“), Margaret Cho, James Scully, Matt Rogers, Tomas Matos, Torian Miller, Nick Adams, Zane Phillips, Michael Graceffa, Peter Smith und Bradley Gibson.

"Fire Island" ist ab dem 19. August auf Disney+ zu sehen.