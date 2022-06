"They/Them"-Trailer: Neuer Blumhouse-Horror aus dem LGBTQ+-Camp

Im LGBTQ+-Umerziehungs-Camp

Wir befinden uns hier in einer Art Sommer-Camp, das von Kevin Bacon geleitet wird. Dieser Filmstar hat ja in solchen Locations einschlägige Rollen-Erfahrungen gesammelt, denn er zählte einst in "Freitag der 13." zu den Opfern des Killers mit der Eishockey-Maske im Camp Crystal Lake.

Doch mit Slasher-Nostalgie dürfte das aktuelle Werk eher am Rande zu tun haben – stattdessen steht "They/Them" ganz im Zeichen eines sozialkritischen Horrors: Dieses sogenannte Whistler Camp entpuppt sich nämlich als Umerziehungs-Lager für Jugendliche und es kündigen sich gemeine Psycho-Spielchen an.

Die LGBTQ+-TeilnehmerInnen sollen einen Schnellkursus in sexueller Umorientierung durchlaufen und dieses Kursprogramm dürfte wirklich ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt werden. Dennoch darf dann auch der typische Serien-Killer nicht fehlen, der sich möglichst viele Opfer in der ländlichen Umgebung holen will. Ein Überlebenskampf beginnt, bei dem die Jugendlichen ihre eigenen Stärken aktivieren müssen.

Neben Kevin Bacon sind auch Carrie Preston ("Inventing Anna") sowie Anna Chlumsky und Anna Lore aus "Doom Patrol" zu sehen. Der berühmte Drehbuchautor John Logan ("Gladiator", "Aviator", "Hugo Cabret") gibt hier sein Regie-Debüt.

"They/Them" ist ab 5. August beim US-Streaming-Dienst Peacock verfügbar und wird bei uns vermutlich auf Sky zu sehen sein.