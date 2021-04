"Ich denke, dass sie schnell erkennen wird, dass das ein lebenslanger Kampf ist, und es wird ihr über den Kopf wachsen", so die Schauspielerin. "Sie hatte immer eine Entschuldigung. Egal in welcher Situation sie sich befand, es hieß immer: 'Ich war betrunken! Ich war die lustige Cass!' und damit kommt sie durch. Aber was ist jetzt ihre Entschuldigung, wenn sie Scheiße baut? Was ist ihre Ausrede, wenn sie es vermasselt?", teasert Cuoco gegenüber "Variety" zudem an.

Doch auch Handlungsstränge aus der ersten Staffel sollen natürlich fortgesetzt werden. Hauptfigur Cassie wird zwar am Ende als CIA-Agentin rekrutiert, ein Agenten-Thriller wäre laut Cuoco allerdings nicht geplant. "Sie wird nicht auf einmal eine gute CIA-Agentin sein. (...) Aber es wird Thema sein, weil es so aufgehört hat – und das wird für Spaß sorgen", verrät die Schauspielerin weiter.