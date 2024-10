"Forsthaus Rampensau Germany" geht 2024 in eine neue Runde: Die zweite Staffel startet am Samstag, dem 30. November , und feiert mit zwei Folgen Premiere auf Joyn. Wer dieses Mal in Kärnten um den Sieg kämpfen wird, ist ebenfalls bekannt.

Unter Kamerabeobachtung müssen sie sich nicht nur in der Promi-WG in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe im Kärntner Lavanttal beweisen. Neben dem unluxuriösen Zusammenleben auf engstem Raum gilt es auch Spiele rund um Wissen und Geschicklichkeit zu meistern. Die Siegerpaarung wird mit 25.000 Euro belohnt.

"Forsthaus Rampensau" wird als Österreichs erste Promi-Reality-TV-Show gehandelt und ist beim Sender ATV zu sehen. Staffel eins der deutschen Ausgabe feierte am 8. Dezember 2023 Premiere. 18 Promis ziehen in dem Format ins "Forsthaus Rampensau". Sie sind Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, Freundinnen oder Freunde oder auch Familienmitglieder und bilden Duos, um gegen die anderen Teilnehmenden anzutreten.

"Forsthaus Rampensau" 2024: Die Kandidatinnen und Kandidaten

In diesem Jahr sind Peter Klein (57), der Noch-Ehemann von Iris Klein (57), und seine "Vertraute" Yvonne Woelke (44) mit von der Partie. Die beiden standen schon des Öfteren aufgrund von Affärengerüchten in den Schlagzeilen und zeigten sich bei "Promi Big Brother" (Klein) oder "Das große Promi-Büßen" (Woelke) im Reality-TV. Gemeinsam standen sie für "Wettkampf in vier Wänden" vor der Kamera.

Als Reality-TV-Neulinge ziehen die Schauspieler Marvin Linke (31, "Ostwind"-Reihe) und Béla Klentze (35, "Alles was zählt") in das Selbstversorgerhaus. Ginger Costello-Wollersheim (37) wird zudem ihren Stiefsohn Alain Wollersheim (22) in die Welt des Reality-TV einführen. Werden "Promi Big Brother"-Teilnehmerin Emmy Russ (24) und Dschungelcamper Cosimo Citiolo (42) aneinandergeraten? Laut Ankündigung bilden sie ein Duo, "ohne vorab voneinander gewusst zu haben".

Als "echtes" Couple sind Reality-TV-Teilnehmerin Carina Nagel (25) und ihre Verlobte Chika (25) mit dabei, ebenso wie Nico Schwanz (46) und seine Partnerin Viktoria "Dodi" Schuler (29). Reality-TV-Erfahrung bringen zudem Jona Steinig (28) und Micha Schüler (26), die TV-Verführerinnen Luisa Krappmann (22) und Gina Alicia (26) und "GNTM"-Model Noëlla Mbomba (26) und "DSDS"-Sternchen Melody Haase (30) mit.

Im vergangenen Jahr konnten Diogo Sangre und Kumpel "Flocke" am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen.