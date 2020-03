"Freud": Prätentiöse Mystery-Serie mit Freud'scher Fehlbesetzung

Fehlbesetzungen geben "Freud" den Todesstoß

Robert Finster liefert als Sigmund Freund eine – man kann es nicht anders ausdrücken – grottenschlechte Performance in der titelgebenden Hauptrolle ab, die ihn schon jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur größten Fehlbesetzung des Jahrzehnts macht. Das liegt keineswegs an der Art und Weise wie die Serie die berühmte Hauptfigur Sigmund Freud darstellt. Regisseur Marvin Kren hatte schon im Vorfeld von einem provokativen Ansatz gesprochen: " Es wird einen Aufschrei geben. Es wird sicher Leute geben, die einen ganz anderen Freud sehen und ein ganz anderes Bild von ihm haben." Ja, Freud ist ein nach Anerkennung haschender Angeber, kokainsüchtig und charakterlich alles andere als gefestigt. Aber dass dem Mann jegliches Charisma fehlt, liegt nicht daran, wie er geschrieben ist, sondern daran, wie ausdruckslos er von Finster gespielt wird. Seine schauspielerische Leistung in der Hauptrolle gibt dieser überambitionierten Serie den Todesstoß. Finsters Mimik ist in jeder Situation identisch und sobald er den Mund aufmacht, klingt es, als ob ein Laie den Text abliest. Die schlechte Besetzung hört bei Finster aber nicht auf. Auch Ella Rumpf ist in ihrer wichtigen Rolle keine schauspielerische Offenbarung. Das zieht sich bis zu den Nebenrollen durch, aber es gibt auch nennenswerte Ausnahmen.