Zensur von "abnormalen sexuellen Beziehungen"

In älteren chinesischen Ausstrahlungen sind die sexualisierten Szenen noch unzensiert. Erst seit 2015 geht die staatliche Zensur in China gegen Sexualität in Filmen und Serien vor. "Abnormale sexuelle Beziehungen", zu denen für die Regierung auch Homosexualität gehört. Bei der Ausstrahlung des Films "Bohemian Rhapsody" fielen zum Beispiel alle Szenen der Schere zum Opfer, in denen es um die Homosexualität von Queen-Sänger Freddie Mercury geht.

Auch kriminelles Verhalten ist der Zensur ein Dorn im Auge, wenn es in den Filmen nicht sanktioniert wird. So wurde kürzlich bei "Fight Club" das pessimistische Finale durch eine Texttafel ersetzt, die nach dem Motto "Verbrechen lohnt sich nicht" einen anderen Schluss entwirft. Nach internationaler Kritik ruderte die Volksrepublik zurück.

In Österreich ist "Friends" – mit allen Szenen natürlich – auf Netflix zu sehen.