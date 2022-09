Darum geht's in "Für die Vielen"

"Für die Vielen" begleitet die Arbeiterkammer Wien in einem Schlüsselmoment: "Im Direct-Cinema-Stil porträtiert Regisseur Constantin Wulff die Arbeiterkammer während der Vorbereitungen für ihr 100-Jahr-Jubiläum. Die vielseitigen Einblicke zeigen, wie sich die Aufgaben der AK mit Digitalisierung und Globalisierung geändert haben. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie wird zur nächsten großen Herausforderung… Es ist das Porträt einer Institution zwischen reicher Vergangenheit und ungewisser Zukunft – sowie des gesellschaftlichen Ausnahmezustands der Gegenwart an sich."

Nicht zuletzt soll der Film Einblick in reale Arbeitswelten geben. Im Interview mit dem "Standard" spricht Regisseur Wulff von einem "konzentrierten Blick auf den Alltag der Institution". Während in einem Moment eine Putzkraft gezeigt wird, der mit einer sofortigen Kündigung gedroht wird, sieht man in der nächsten Einstellung einen Arbeitnehmer, der um seinen 100.000-Euro-Jahresvertrag fürchtet. Doch nicht nur individuelle Anliegen, die verschiedene Ebenen der Gesellschaft abdecken, werden behandelt, sondern auch die sozialpolitische Rolle der Arbeiterkammer.