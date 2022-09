2013 veröffentlichte Sofia Coppola ihren Film "The Bling Ring". Dieser sorgte vor allem wegen Emma Watson für Aufsehen. Die Schauspielerin war erstmals in einer Rolle zu sehen, die so ganz anders war als die der strebsamen Hermine Granger in der "Harry Potter"-Reihe. Watson gab eine der Upper-Class-Jugendlichen, die ihren prominenten Vorbildern wie Paris Hilton, Kirsten Dunst oder Rachel Bilson so nahe wie möglich sein wollten – und deshalb in deren Häuser einbrachen.

Woran die Clique interessiert ist? Schuhe, Taschen, Kleidung, Bargeld und Schmuck. Je mehr Bling, desto besser, was auch den Namen der Gruppe erklärt: Bling Ring. Die Diebeszüge durch die Hollywood Hills hielt damals ganz USA in Atem – und sorgte auch für Spott und Schadenfreude für die berühmten Opfer.

Nach dem Film kommt nun die Doku-Serie auf Netflix, der Titel ist aber beinahe derselbe: "The Real Bling Ring: Hollywood Heist." Hier ist der Trailer: