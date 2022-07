"Fullmetal Alchemist"-Trailer: Zwei weitere Netflix-Filme kommen

Alchemisten-Killer

Im ersten Film erlebten wir, wie die Brüder Edward und Alphonse Elric versuchten, mittels Alchemie ihre tote Mutter wieder zum Leben zu erwecken. Das magische Experiment ging gründlich schief: Edward verlor Teile seines Körpers und sein Bruder gleich seine ganze sterbliche Hülle. Fortan musste er lediglich als Seele in einer Rüstung weiterexistieren. Doch der Stein der Weisen könnte hier Abhilfe schaffen, und so begann ein Wettlauf um dessen Besitz.

In den neuen Teilen hat es ein unheimlicher Killer auf Alchemisten abgesehen. Man kennt dessen Identität nicht, nennt ihn aber "Scar" wegen einer X-förmigen Narbe, die er auf der Stirn trägt. Die Elric-Brüder müssen nun besonders eng zusammenhalten, wenn sie überleben wollen.

Als HauptdarstellerInnen sehen wir erneut Ryosuke Yamada, Atomu Mizuishi, Tsubasa Honda und Dean Fujioka in den Rollen von Ed, Al, Winry und Roy.

"The Revenge of Scar" wird am 20. August auf Netflix erscheinen, "The Final Alchemy" soll dann am 24. September folgen.