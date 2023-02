Wie kaum ein anderer gegenwärtiger Schriftsteller schafft es Nick Hornby ("About a boy"), die Grenzen von Tragik, Humor und sonstigen Gefühlspaletten, die mit dem Mensch-Sein so einhergehen, verschwimmen zu lassen. Der 65-jährige Brite spricht große Themen des Existenzialismus an, läuft dabei aber nie Gefahr, zu abgehoben zu werden, im Gegenteil:

Seine Romane greifen große Themen der Gesellschaft auf, brechen sie auf persönliche Schicksale herab und machen sie so einer großen Masse zugänglich. Nicht verwunderlich also, dass zahlreiche seiner Romane bereits als Filme oder TV-Serien umgesetzt wurden.

In diese Reihe gesellt sich nun auch die Sky-Original-Serie "Funny Woman" dazu, die auf Hornbys Roman "Funny Girl" basiert. Hier ist der Trailer: