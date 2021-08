The Last Kingdom (seit 2015)

Epoche: England, 9. Jahrhundert

Darum geht's: Der angelsächsische Adelige Uthred wird von Wikingern aufgezogen. Als Erwachsener fordert er, nachdem sein Ziehvater Ragnar ermordet wird, sein adeliges Geburtsrecht ein, fühlt sich aber immer noch als Wikinger. Diese hat er sich nun jedoch zum Feind gemacht. Nun steht Uthred zwischen zwei Fronten – was natürlich nicht lange gut gehen kann.

Zeitreise-Empfehlung: Eingepackt in fetzige Action und beeindruckende Bilder sowie vor dem Hintergrund der gleichnamigen Romanvorlage (die von historischen Tatsachen inspiriert wurde) erzählt "The Last Kingdom" über Loyalitätskonflikte, Glaubensfragen, Misstrauen und Verrat. Die episch-brutalen Schlachten erinnern zum Teil an "Game of Thrones", auch die hohe Todesrate unter den Figuren kommt uns bekannt vor. Das Setting und die Kostüme erinnern tatsächlich an das 9. Jahrhundert und erwecken die anarchische Sehnsucht nach Leidenschaft in uns.

