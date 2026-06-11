Wo sehen die deutschen Fans Spiele der DFB-Elf live im Fernsehen und im Stream? Alle wichtigen Infos zu den Übertragungen.

Endlich beginnt die Fußball-WM 2026! Das Turnier, das in Mexiko, Kanada und den USA ausgetragen wird, startet offiziell am 11. Juni. Hier alle wichtigen Infos dazu, wer überträgt und wann die Spiele der DFB-Elf steigen.

Fußball-WM im Free-TV: ARD und ZDF zeigen 60 Spiele live Ein großer Teil der Fußball-WM 2026 ist in Deutschland auch ohne kostenpflichtiges Abo zu sehen. Die ARD und das ZDF werden eine umfassende Berichterstattung zu allen Spielen bieten und 60 der insgesamt 104 Matches des Turniers live übertragen. Zum Free-TV-Paket gehören vor allem Spiele mit größerer Relevanz für das deutsche Publikum. Das Eröffnungsspiel läuft ebenso wie das Finale der Weltmeisterschaft im ZDF. Auch alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung sind über das Erste, das ZDF und deren jeweilige Streaming-Angebote zu sehen. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) die jeweiligen Runden erreichen, wird das Achtel- und Halbfinale mit dem DFB-Team im Ersten übertragen. Das Sechzehntelfinale (erstmals bei dieser WM) und das Viertelfinale mit der deutschen Elf gäbe es beim ZDF.

Alle WM-Spiele live: MagentaTV zeigt komplettes Turnier Die Telekom hat sich die vollständigen Medienrechte an der Fußball-WM 2026 gesichert. Über MagentaTV laufen deshalb alle 104 Spiele live. Fans können 44 der 104 Matches in Deutschland damit nur über MagentaTV sehen. Diese Begegnungen laufen nicht live im frei empfangbaren Fernsehen im Ersten oder ZDF. Wer also wirklich die Chance haben möchte, alles legal live zu verfolgen, kommt an diesem Angebot nicht vorbei. Wer allerdings vorwiegend die Spiele mit deutscher Beteiligung oder beispielsweise das Finale sehen möchte, kann getrost bei den öffentlich-rechtlichen Sendern bleiben.

Die für deutsche Fans wichtigsten Spiele der WM 2026 im Free-TV Das Eröffnungsspiel der WM 2026 zwischen Mexiko und Südafrika steigt am 11. Juni ab 21:00 Uhr deutscher Zeit in Mexiko-Stadt und wird vom ZDF übertragen. Deutschland spielt in der Gruppe E gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Der deutsche WM-Auftakt steht am Sonntag, dem 14. Juni 2026, gegen Curaçao an. Anstoß ist um 19.00 Uhr deutscher Zeit in Houston. Das Spiel wird live im Ersten ausgestrahlt. Das zweite Gruppenspiel bestreitet Deutschland am Samstag, dem 20. Juni 2026, gegen die Elfenbeinküste. Der Anstoß erfolgt diesmal um 22.00 Uhr deutscher Zeit in Toronto. Diese Partie läuft dann wieder live beim ZDF. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, auf Ecuador. Um 22.00 Uhr deutscher Zeit ertönt in New York/New Jersey der Anpfiff. Das Match wird live im Ersten gezeigt. In der K.o.-Phase haben das ZDF und die ARD dann abwechselnd die Vorwahl. Sollte es eine deutsche Beteiligung geben, zeigt das ZDF das DFB-Match im Sechzehntelfinale, das Erste die Partie im Achtelfinale. Für das Viertelfinale ist dann wieder das ZDF zuständig und für das Halbfinale das Erste. Unabhängig davon, ob die DFB-Elf dabei ist, wird das WM-Endspiel am 19. Juli ab 21:00 Uhr deutscher Zeit vom ZDF übertragen.