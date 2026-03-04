Fans der Fantasy-Welt von "Game of Thrones" können sich freuen: Das Filmstudio Warner Bros. arbeitet offenbar derzeit an einem Kinofilm zum "Game of Thrones"-Serienuniversum. Wie das Portal "Page Six Hollywood" berichtet , hat Drehbuchautor Beau Willimon (48), unter anderem bekannt für "House of Cards", bereits einen ersten Entwurf beim Studio eingereicht, der auf große Begeisterung im Hause Warner Bros. Discovery gestoßen sein soll.

Prequel-Film zu "Game of Thrones"

Laut bei dem Filmstudio tätigen Insidern könnte sich die Handlung um Aegon I. Targaryen drehen, auch bekannt als Aegon der Eroberer. Hunderte von Jahren vor den Ereignissen aus "Game of Thrones" unterwarf er gemeinsam mit seinen Schwestergemahlinnen Rhaenys und Visenya sowie den Drachen Balerion, Meraxes und Vhagar einen Großteil von Westeros und begründete die Targaryen-Dynastie auf diesem Kontinent.

Obwohl die Serie "Game of Thrones" einige Rückblicke auf historische Personen aus der Geschichte von Westeros enthielt, war Aegon I. nie zu sehen. "Alles in "Game of Thrones" geht auf ihn zurück, und man hat ihn in keiner der Serien je gesehen", erklärte eine mit dem Projekt vertraute Quelle dann auch.