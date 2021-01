Mit "Tales Of Dunk And Egg" soll eine weitere GoT-Serie kommen

Laut "Variety" ist HBO gerade dabei, eine neue Prequel-Serie zu "Game of Thrones" zu entwickeln. Als Grundlage dienen die Abenteuer von Ser Duncan the Tall aka. Dunk und dem jungen Aegon V Targaryen aka. Egg.

Seit 1998 ist der "Game of Thrones"-Schöpfer Martin immer wieder in Kurz-Romanen auf diese Charaktere zurückgekommen. Zusammengefasst wurden die drei Titel "The Hedge Knight" (1998), "The Sworn Sword" (2003) und "The Mystery Knight" (2010) schließlich 2015 im Band "A Knight of the Seven Kingdoms" ("Die Heckenritter von Westeros"). Die Geschichten spielen rund ein Jahrhundert vor den Ereignissen in der Bestseller-Saga.