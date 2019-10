"Game of Thrones": Targaryen-Prequel kommt, Night-King-Vorgeschichte nicht

Das Haus Targaryen setzt sich gegen den Night King durch. So könnte man die Neuigkeiten über die vom US-Sender HBO geplanten Serien in der Welt von "Game of Thrones" zusammenfassen. Während die antike Vorgeschichte von "Game of Thrones" mit Naomi Watts in der Hauptrolle auf Eis gelegt wird, kommt die Geschichte des Hauses Targaryen als zehnteilige Serie bei HBO.

Das – zumindest vorläufige – Aus für die unter dem Arbeitstitel "The Long Night" bekannte Prequel-Serie wurde schon am Montag bekannt. Am Tag darauf präsentierte der HBO-Mutterkonzern WarnerMedia dann seine Pläne für den neuen Streamingdienst HBO Max. Da darf natürlich ein "Game of Thrones"-Nachfolger nicht fehlen. Und so war es dann auch: Die Prequel-Serie auf Basis des Buches "Feuer & Blut" von George R. R. Martin geht direkt in die Produktion, ohne vorhergehende Pilotepisode. Die Serie wird "House Of The Dragon" heißen.