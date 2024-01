Die HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" könnte drei animierte Ableger bekommen. Das deutet der Schriftsteller George R. R. Martin (75), der Erfinder der Fantasy-Welt, jetzt an. In seinem Blog teilt er mit, dass bereits Arbeit in drei Projekte geflossen sei, diese sich bisher aber noch nicht in Produktion befinden.

Eine Serie, mit der Martin nichts zu tun hat, hat ihn jetzt offenbar dazu inspiriert, diese Neuigkeiten mit seinen Fans zu teilen. Zusammen mit seiner Ehefrau Parris habe er die Netflix-Animationsserie "Blue Eye Samurai" für sich entdeckt. Diese sei "großartig" und "wenn Sie meine eigenen Sachen mögen, werden Sie [die Serie] lieben", schwärmt er in höchsten Tönen.